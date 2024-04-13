İthal edemediği makineleri kendisi yapmaya başladı

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, jeofizik mühendisi Ünal Öztürk, mesleğinde kullandığı makineleri İtalya'dan ithal edemeyince, sondaj makinesi üretimine başladı, şimdi yurt dışına ihraç ediyor. Jeofizik Mühendisi Ünal Öztürk, İstanbul'da başladığı sondaj makinesi üretimini Balıkesir'e taşıdı. Kendi yerli imkanlarla ürettiği sondaj makinelerini Türkiye'nin her bölgesine gönderen Öztürk, Artık Danimarka ve Finlandiya'ya da makine ihracına başladı. Öztürk, son zamanlarda tasarlayıp ürettiği zeytin hasat makinelerini de yurt dışına satmaya hazırlanıyor. Ünal Öztürk, "Normalde jeofizik mühendisiyim. İlk önce İstanbul'da zemin laboratuvarı ve zemin etütleri ile ilgileniyorduk. Bu makinelere ihtiyacımız vardı" dedi.

AVRUPA'YA DA İHRACAT

İTALYA'DAN makine almaya karar verdiklerini belirten Ünal Özürk, "Bizi hor gördüler, sürekli bizi geri kalmış ülke sınıfına sokuyorlar küçük görüyorlar. Geri döndük. Malzemeleri aldım, motor aldım. atölyede yapmaya başladım. Ardından zeytin hasat makineleri de yapmaya başladık. Yeni projelerle devam ediyoruz. Yurt dışına başta Danimarka ve Finlandiya'ya makine satıyorum. Avrupa'da artık işçilik çok pahalı. Biz de buradan Avrupa'ya makine ihracatına başladık" dedi.