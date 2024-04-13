Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde kuzey yarımkürede yetişen ilk kiraz hasat edilerek açık arttırmayla kilogramı 2 bin TL'den satıldı. Çiftçilerin pazara ilk kirazı getirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı Manisa'da kuzey yarımkürenin ilk kirazını çiftçi Mehmet Bülbül hasat etti. Bahçesinden özenle hasadı yapan kiraz yetiştiricisi Mehmet Bülbül, açık arttırmaya sunmak üzere 300 kilogramlık kirazını Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kiraz Pazarına getirdi. Pazarda alıcılar tarafından yapılan açık arttırmayla iki kiraz tüccarı ortaklaşa olarak kilogramı 2 bin TL'den 300 kilogramlık kirazı satın aldı. Mehmet Bülbül, bu yıl hedeflerinin 100 bin ton olduğunu dile getirdi