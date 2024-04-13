Otizmli çocuklar 200 farklı çiçek yetiştiriyor

DENİZLİ'DE Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesinde kurulan sera güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor kamaştırıyor. Okula devam eden 180 otizmli öğrenci, serada tarım öğretmenleriyle birlikte 200 farklı türde çiçek üretiyor.

DOÇEMSERA'da çiçek satışı yapılırken, özel günler için çiçekler de hazırlıyor. Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Vekili Ömer Şafak, "Okulumuz bünyesinde, kurulu seramızda orta-ağır otizmli öğrencilerimiz ile lise öğrencilerimiz haftalık 8 ders saati uygulama seramızda ders işlemektedir. Seramızda öğrencilerimiz tarafından yetiştirilen çiçeklerin satışı da yapılmaktadır" dedi. Seranın, otizmli öğrencilerin eğitim aldığı çok özel ve kesinlikle görülmesi gereken bir yer olduğuna dikkat çeken Şafak, "Serada mevsimlik çiçekler, iç mekan bitkiler, balkon çiçekleri, kaktüs ve sukulent çeşitleri ile hediyelik çiçekler yetiştirilmekte; aranjman ve dekoratif saksıların satışı yapılmaktadır" diye konuştu.