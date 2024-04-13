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Haberler Ekonomi SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU! Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU! Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek. 16-22 Nisan tarihleri arasından başvuruların alınacağı ilan için şartlar merak ediliyor. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU! Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı (İlkadım/SAMSUN) iş yerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 28 (Yirmi sekiz) sürekli işçi alımı yapılacak. İlana ait detaylar ve başvuru şartları araştırılıyor. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım şartları...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU! Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1- Başvurular 16-22 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) adresinde yapılabilir.

2- Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU! Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır?

GENEL ŞARTLAR
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir). Hâlihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.

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