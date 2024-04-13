Tatilciler soğuk sularda serinledi

AYDIN ve Muğla gibi Ege ilçeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kuşadası'nın Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kente tatilin başladığı günden bu yana 184 bin araç giriş yaptı. Kentin sahil bandı, turistik çarşılarının bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandı.

MUĞLA'YA İLGİ YOĞUN

MUĞLA'NIN dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, sahillerde insan yoğunluğu yaşandı. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, denize girerek serinledi. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, sahillere akın oldu. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığı kent genelinde 25 derecelerde seyredeceği bildirildi. Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı Deresi'nde de teknelerle ve kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa kalma imkanı buldu.