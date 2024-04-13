Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü geliyor

ANKARA Sanayi Odası (ASO), başkentte Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için kolları sıvadı. TÜBİTAK tarafından da desteklenecek olan proje, Türkiye'nin yüksek katma değerli ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak. Merkezdeki AR-GE ve inovasyon süreçleri direkt olarak üretime yönelik yapılacak. ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Uluslararası fonları ve en yenilikçi uluslararası firmaları da bölgeye çekerek, merkezin kendi kendini finanse edeceğini öngörüyoruz" dedi. Türkiye'nin en büyük teknoloji üssü, Eskişehir yolu üzerinde Temelli Sanayi Havzası olarak da bilinen, ASO 2. OSB, Anadolu OSB ve Başkent OSB'nin yakınında kurulacak. Merkezin 3 ila 5 yıllık bir yatırım sürecinin ardından faaliyete geçmesi bekleniyor.