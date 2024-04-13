Yolların sultanı: Naile abla

AYDIN'DA daha önce şehirlerarası otobüslerde uzun yol şoförlüğü yapan "Yolların sultanı" Naile Çakın, Eylül 2023'ten bu yana Aydın'ın sarı civcivlerinde çalışıyor. Çakın direksiyon başında birçok erkek meslektaşına taş çıkartıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi AYULAŞ'ta görev yapan Naile Çakın'a güler yüzü ve usta şoförlüğü ile otobüsünde yolculuk yapanlar tarafından 'Yolların Sultanı' lakabı takıldı. Daha önce şehirlerarası otobüslerde uzun yol şoförlüğü yapan Naile Kaptan mesleğini çok sevdiğini belirtti ve kadınların isterlerse her işin üstesinden rahatlıkla gelebileceğini söyledi. Naile Kaptan, "Kadının sektördeki gücünün artması gerekiyor. Bir, yüz ya da bin değil; milyon olmamız gerekiyor" dedi.