10 yılda 330 bin siber saldırı engellendi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber olaylara müdahalede Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kurulduğu 2014 yılından bu yana toplamda 330 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısı tespit etti ve bu bağlantılara erişimi engelledi" dedi. Kritik sektörlerde Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile kurumlar bünyesinde ise kurumsal SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılı mart ayı sonu itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir" ifadelerini kullandı.