Denizli’nin kömürleri yurtdışına gönderiliyor

DENİZLİ'DE 5 tonluk dev ocaklarda günlerce emek verilerek üretilen mangal kömürleri, dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Hemen hemen ter türün mangal kömürü üretiminde değerlendirildiğini belirten Bülent Öztürk, "Ülkemizde mangal kömürü denilince alışık olan meşe ve piynar odundan yapılan kömürüdür. Fakat zaman zaman odun tedarikiyle ile ilgili yaşanan sıkıntılar olduğundan dolayı, meyve ağacı odunlarından da üretim yapmaya başladık. Portakal odunundan yapılan mangal kömürünü ızgara yapanlar ve ocakta et pişiren restoranlar tarafından çok fazlasıyla beğeniliyor" dedi.