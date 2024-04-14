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Haberler Ekonomi Depremzede şehirlerin ihracatı yükseldi

Depremzede şehirlerin ihracatı yükseldi

HABER MERKEZİ
Depremzede şehirlerin ihracatı yükseldi
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarken ihracat 4,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre, toplam ihracat yılın ilk üç ayında 63,7 milyar dolar olurken bu tutar "en iyi ilk çeyrek ihracat performansı" olarak kayıtlara geçti. Söz konusu illerin toplam ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 4 milyar 796 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracat yapan il 2 milyar 526 milyon dolarla Gaziantep oldu. Bu ili 826,3 milyon dolarla Hatay, onu da 762,8 milyon dolarla Adana izledi.
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