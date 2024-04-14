Doğu Ekspresi’nde 35 bini aşkın yolcu taşındı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin hafızalarda iz bırakan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleriyle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 yolcu taşındı. Ankara'dan başlayan yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ederek son durağı Kars'a ulaşıyor. Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri, Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi görürken, özellikle gençler, doğa tutkunları başta olmak üzere her yaşta yolcuyu ağırladı