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Emekliler için emsal karar

HABER MERKEZİ
Emekliler için emsal karar
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu, kredi borcunu emekli maaşı ile ödemeyi taahhüt eden emeklileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda emekli maaşı ile kredi ödemeleri gerçekleştirilmesi halinde, bu ödemelerin geri istenemeyeceği bildirildi. Yargıtay'ın kararında davacının emekli maaşını mal varlığının bir parçası olarak gösterdiğine vurgu yapıldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz eden müşteri, kesintiyi durduran bankadan önceki tahsilatları isteyemez" dedi.
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