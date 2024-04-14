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Haberler Ekonomi Emtia fiyatlarında ilk çeyrekte rekor artış

Emtia fiyatlarında ilk çeyrekte rekor artış

HABER MERKEZİ
Emtia fiyatlarında ilk çeyrekte rekor artış
KÜRESEL ekonomik toparlanma ve jeopolitik gelişmeler emtia piyasasının ocak-mart döneminde güçlü bir performans göstermesini sağladı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını da sürdürmesi, emtia piyasasını etkileyen jeopolitik gelişmeler arasında öne çıkıyor. Analistler, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ve Avrupa'da enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik süreçte ilerleme sağlanması ve buna paralel olarak faiz oranlarında indirimlere bu yıl başlanacağına yönelik beklentilerin de emtia fiyatlarının yüselmesinde destekleyici unsurlar arasında yer aldığını belirtti.
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