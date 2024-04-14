En çok imalat sektöründe çalışana ihtiyaç var

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki işgücü piyasasının ihtiyaçlarının hem arz hem de talep yönlü olarak zamanında ve istenilen düzeyde karşılanabilmesi amaçlayan İşgücü Piyasayı Araştırması'nı paylaştı. Araştırmaya göre, en çok imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi. İşgücü, arz ve talebinin temel niteliklerinin belirlenip bunlara uygun önlemlerin zamanında alınmasını hedefleyen araştırmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

İŞ TECRÜBESİ 2.SIRADA

ARAŞTIRMA kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve şoför (yük taşıma) yer aldı. Açık iş olan mesleklerde aranan beceriler incelendiğinde yeterli mesleki ve teknik bilginin ilk sırada, iş tecrübesinin ikinci sırada olduğu tespit edildi.