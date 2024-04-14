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Haberler Ekonomi Halk eğitim kurslarından 6,8 milyon kişi yararlandı

Halk eğitim kurslarından 6,8 milyon kişi yararlandı

HABER MERKEZİ
Halk eğitim kurslarından 6,8 milyon kişi yararlandı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezlerinde son 6 ayda açılan 354 bin 72 kurstan toplam 6 milyon 81 bin 680 vatandaşın yararlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; vatandaşların eğitim taleplerini karşılayan Halk Eğitimi Merkezlerinde 75 alan altında 2 bin 599'u mesleki ve teknik, 1135'i genel olmak üzere toplam 3 bin 734 kurs programı uygulanıyor. Bu kapsamda, son 6 aylık süreçte Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan 354 bin 72 kurstan toplam 6 milyon 81 bin 680 vatandaş yararlandı. Söz konusu kursiyerlerin 2 milyon 64 bini 338'ini erkekler, 4 milyon 17 bin 342'sini kadınlar oluşturdu.
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