Halk eğitim kurslarından 6,8 milyon kişi yararlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezlerinde son 6 ayda açılan 354 bin 72 kurstan toplam 6 milyon 81 bin 680 vatandaşın yararlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; vatandaşların eğitim taleplerini karşılayan Halk Eğitimi Merkezlerinde 75 alan altında 2 bin 599'u mesleki ve teknik, 1135'i genel olmak üzere toplam 3 bin 734 kurs programı uygulanıyor. Bu kapsamda, son 6 aylık süreçte Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan 354 bin 72 kurstan toplam 6 milyon 81 bin 680 vatandaş yararlandı. Söz konusu kursiyerlerin 2 milyon 64 bini 338'ini erkekler, 4 milyon 17 bin 342'sini kadınlar oluşturdu.