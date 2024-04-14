Sanayi politikalarına yaklaşım değişiyor

DÜNYA genelinde sanayi politikalarına çok uzun yıllar iyi yaklaşım söz konusu olmamıştı. 1980'lerden 2010'lu yılların başına kadar çoğu ülkede devletin sanayi ve teknoloji alanlarına yönelik destek ve müdahaleleri asgari seviyelere inmişti. Bu eğilim, küresel finans krizinden sonra değişmeye başladı. Devletin sanayi ve teknoloji üzerindeki destekleyici ve yönlendirici hamlelerinde kayda değer bir artış var. Sanayi politikaları tarihin tozlu raflarından çıkıp yeniden yükselişe geçti. Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye gibi gelişen ülkelerde de sanayi politikalarının ağırlığı artıyor. Bilim dünyasında ve uluslararası kurum/kuruluşlar özelinde de sanayi politikalarına yönelik ilgi artıyor. Sanayi politikalarının ekonomik yapıyı dönüştürdüğüne ve refahı arttırdığına dair bulgular ortaya koyan bilimsel çalışmaların sayısında artış var.