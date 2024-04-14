Ticaret Bakanlığı’ndan karar: Fahiş fiyat uygulayan işletmelere dur denilecek

TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yakında Meclis'e sunulacak olan Ticaret Kanunu'nun 10 maddelik yeni teklifi kapsamında, para cezalarının da enflasyon oranlarına endekslenerek ayarlanması planlanıyor. Hükümet artık, sadece ceza kesmekle kalmayacak, sağlıksız ve sahte ürünler üreten işletmeler gibi, haksız fiyat uygulayanlar da kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak. Ticaret Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu yasa tasarısı, 16 Nisan'da başlayacak olan yasama döneminde Meclis'in gündemine taşınacak ve fahiş fiyat artışlarına karşı etkili bir mücadele başlatılması hedefleniyor.

KRİTİK BİR ROL OYNUYOR

TÜRKİYE'DE tüketicilerin haklarını daha da güçlendirmek adına, hükümetin yeni yasa teklifiyle piyasada denetimleri artırması, idari para cezalarını ciddi bir şekilde uygulaması ve ticari kooperatifler için kayıt süreçlerinin uzatılması gibi önemli adımlar atılacak. Özellikle fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik sert tedbirler içeren bu yasa teklifi, bir ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Bu on maddelik yeni düzenleme ile, gıda ve hazır giyim sektörlerindeki hayat pahalılığının yanı sıra, enflasyonu tetikleyen diğer unsurlarla mücadele edilecek. İdari para cezaları, yıllık enflasyon oranına göre artırılarak, mevzuata uymayan işletmelerin faaliyetlerini belirli bir süre için durdurma yetkisi getirilecek. Bu önemli adım, Meclis'in yeni dönem çalışmaları başladığında ele alınacak ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için kritik bir rol oynayacak.