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Haberler Ekonomi Toplu taşıma bugün bedava mı? 14 Nisan Pazar otobüs, metro ücretsiz mi?

Toplu taşıma bugün bedava mı? 14 Nisan Pazar otobüs, metro ücretsiz mi?

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde bayram süresince ücretsiz olarak kullanılan toplu taşımanın hafta sonu da ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 'Otobüsler bugün bedava mı? Metro ücretsiz mi?' soruları araştırılıyor. İşte 'Toplu taşıma bugün ücretsiz mi?' sorusunun yanıtı...

HABER MERKEZİ
Toplu taşıma bugün bedava mı? 14 Nisan Pazar otobüs, metro ücretsiz mi?

Toplu taşıma bugün bedava mı? Bugün (14 Nisan Pazar) otobüsler ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT bugün ücretli mi? soruları araştırılıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşımada süre ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Toplu taşıma bugün bedava mı? 14 Nisan Pazar otobüs, metro ücretsiz mi?

TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Toplu taşıma ile ilgili karar Ramazan Bayramı için geçerli. Açıklanan bilgiye göre ücretsiz toplu taşıma hakkı 12 Nisan 2024 saat 00.00'a kadar sürecek.

13-14 Nisan hafta sonu toplu taşıma ücretli şekilde devam edecek.

Toplu taşıma bugün bedava mı? 14 Nisan Pazar otobüs, metro ücretsiz mi?

HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.

İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?
İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.

İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.

Ana sayfamızda yer alan "Satın Alma Ve Dolum Bayileri" başlıklı menüde kart satış noktalarını bulabilir, "Kart Tarife ve Ücretlendirme" başlığında ise satın aldığınız kart ile ödeyeceğiniz biniş ücretleri hakkında fikir edinebilirsiniz.

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