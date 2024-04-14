Uçuşların güvenliği onlara emanet

ÜLKE genelinde örgün öğrencilerine ücretsiz pilotaj eğitimi veren tek okul olma özelliği taşıyan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi pilotaj bölümünün son sınıf öğrencileri hava yolu şirketlerinin yakın takibinde bulunuyor. Bölümde verilen uçuş simülasyonu eğitimi ile öğrenciler binlerce feet yükseklikte tecrübe edecekleri deneyimin yüzde 90 oranında benzerini sınıf içerisinde yaşıyor. Üniversite bünyesinde bulunan havaalanıyla da yine bir ilk gerçekleştirdi.