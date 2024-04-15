3 bin 407 vatandaşa ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetlerinin aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusunda geliştirilip, çeşitlendirildiğini belirtti.

'YAŞAM KALİTELERİ ARTTI'

Göktaş, toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda, kurumsal bakımın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan birey odaklı hizmet modellerine ağırlık verdiklerini ifade etti. 'Evde Bakım Yardımı', 'Sosyal Yardım' ve 'Gündüzlü Bakım' hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak sunduklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir'de 'Evde Bakıma Destek' uygulamasını başlattık. Bu kapsamda 3 bin 407 vatandaşımıza hizmet verdik" dedi.

BİN 100 HANEYE ANKET

Bakan Göktaş, ziyaret edilen hanelerde ihtiyaç analizlerinin yapıldığını kaydederek, "3 pilot ilde 'Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan ilk aşamada toplam bin 100 haneye anket uyguladık. Hizmete ihtiyacı bulunan yaklaşık 600 engelli bireye bakım planı oluşturarak, ailelerin eğitim ve psikososyal destek ihtiyacını tespit ettik. Aile yakınlarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri ise sağladık" dedi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, tüm bu hizmetlerle yaşamını kendi ev ortamında veya ailesiyle sürdüren engelli bireylerin yaşam kalitelerinin iyileşmesine katkı sağladıklarını belirtti.