Antalya’daki teleferiği İzmirli şirket denetlemiş

Antalya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 174 kişinin saatlerce mahsur kaldığı teleferiğin denetiminin İzmirli bir şirket tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Denetimi yapan Mega Tower isimli şirketin Balçova'daki teleferik tesisinin de personel eğitimlerini yaptığı belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri önceki gün kırılarak bir kabine çarpmış ve kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırılmıştı. Kabindeki 8 kişi, metrelerce yüksekten düşmüş ve Memiş Enes Gümüş yaşamını yitirmişti. Denetim tutanağına göre tesisat bakımını yapan Mega Tower A.Ş'nin merkezi İzmir'de bulunuyor. Teleferik 24 Mayıs 2023'te denetime girmiş ve 16 Haziran 2023 tarihinde denetim 'uygunluk teyidi' almış.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" dedi.