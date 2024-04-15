Ar-Ge’nin küresel aktörleri Türkiye’de buluşuyor

30 ülkeden 100'ü aşkın üst düzey temsilci Aydın Kuşadası'nda bir araya gelecek dünyanın en büyük kamu Ar-Ge inovasyon ağı olan EUREKA, bugün Kuşadası'nda toplanıyor. Hâlihazırda 47 ülkenin yer aldığı uluslararası işbirliği platformunun 2023-2024 dönem başkanlığını Türkiye yürütüyor. TÜBİTAK koordinasyonunda başlayacak genel kurul toplantıları, 18 Nisan Perşembe günü sona erecek. 3 günlük zirvede ulusal proje koordinatörleri ve üst düzey ülke temsilcileri tarafından sunumlar yapılacak. Bunun yanı sıra KOBİ'lere yönelik yeni destek programları için alternatif finansman kaynakları masaya yatırılacak. Türkiye, daha önce 1998-1999 ve 2012-2013 yıllarında da 2 kez EUREKA dönem başkanlığını üstlenmişti.