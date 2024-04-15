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Haberler Ekonomi Fahiş fiyattan bilet satan otobüs firmalarına ceza

Fahiş fiyattan bilet satan otobüs firmalarına ceza

HABER MERKEZİ
Fahiş fiyattan bilet satan otobüs firmalarına ceza
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda ve yolcu taşımacılığında yaşanan yoğunluğa yönelik tedbirler alındığını anımsattı. Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri ile 7 gün 24 saat sahada denetim yapıldığını aktaran Uraloğlu, "Tatil boyunca 80 bin 195 adet otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 adet yolcu taşınmıştır. Fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ile korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlenmiştir" dedi.
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