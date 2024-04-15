Fahiş fiyattan bilet satan otobüs firmalarına ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda ve yolcu taşımacılığında yaşanan yoğunluğa yönelik tedbirler alındığını anımsattı. Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri ile 7 gün 24 saat sahada denetim yapıldığını aktaran Uraloğlu, "Tatil boyunca 80 bin 195 adet otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 adet yolcu taşınmıştır. Fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ile korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlenmiştir" dedi.