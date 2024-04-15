SGK’dan 7 bin anneye 325 Avro destek

SGK tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verilecek. SGK, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı. AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şöyle söyledi: "Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."