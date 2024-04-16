İzinsiz Bakanlık logosu kullanan firmaya dev ceza

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, özel şirketlerin özellikle dijital platformlarda ürün ve hizmetlerinin reklamını yaparken Bakanlıkların logosu ve adını izinsiz şekilde kullanmasına ceza kesti. Bu kapsamda güneş enerji santraline üye toplamaya çalışan bir firmanın reklamlarında "Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"nın isim ve logolarını izinsiz kullandığı belirlendi. Kurul, "İtibardan haksız yararlanma" maddesinin ihlal edildiğini belirterek, firmaya 347 bin TL ceza kesti. TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, kamu kurumlarının güvenini ve itibarını kendi reklamlarının bir parçası haline dönüştürmeye çalışan Yeni Yüzyıl Enerji AŞ. adlı firmanın reklamlarını engellerken, idari para cezası da uyguladı.