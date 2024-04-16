İzmirli iş insanından fahiş fiyatlara patlıcanlı tepki

İZMİRLİ iş insanı Kemal Çolakoğlu patlıcan fiyatlarına isyan etti. Patlıcanın markette kilosunun 34,95 lira olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, aynı markette patlıcan salatasının ise 485 lira olduğunu ifade ederek, "Bence Türkiye'nin şu andaki sorunu bu. Patlıcanın kilosu 35 TL ama salatası olunca 485 TL. Olabilir mi böyle bir şey? İşçilik, lojistik, fire, genel giderler, ne olursa olsun, garip değil mi?" dedi.

Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan ve o marketin ismini açıklamak istemeyen iş insanı Çolakoğlu, "Bir üründe bu kadar farklılık olmamalı. Ne yaparsanız yapın, üç katı bir rakamla piyasaya çıksa bile, 100 lira gibi bir rakamı geçmemeli. Çünkü bu salatanın ana maddesi olan patlıcan da rafda satış sırasında tüm kar marjı ve tüm masrafları eklendikten sonra 34.5 lira gibi bir fiyata satılıyor. Bu patlıcanın neredeyse 500 liraya yakın bir fiyata satılması insanın aklına mantığına uymaz. Ayrıca bu satış yapılan market öyle lüks bir market değil, 7'den 70 herkesin evinin bir kaç adım yakınında bulunan bir market" ded