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Haberler Ekonomi Rekabet Kurumu kararı sonrası Threads kapanıyor

Rekabet Kurumu kararı sonrası Threads kapanıyor

HABER MERKEZİ
Rekabet Kurumu kararı sonrası Threads kapanıyor
META, Rekabet Kurulunun şirket hakkında geçici tedbir kararı vermesi sonrasında Türkiye'de Threads'i 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu. META'dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulunun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı aldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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