TÜİK: İşsizlik şubat ayında 0,3 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu.

İSTİHDAM ORANI ARTTI

Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 kaydedildi. İş gücü şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, iş gücüne katılma oranı aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.