Bayram tatilinde Yunan adalarına akın! 20 bin Türk turist giriş yaptı

Türkiye'den Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Samos, Kos ve Rodos adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, 5 adaya, 9 günlük tatil sürecinde toplam 20 bin Türk turistin giriş yaptığını belirtti. Geçen yılki bayram tatiline göre talepte ciddi bir artış olduğunu ifade eden Meriç, "Bu sene Yunanistan adalarına ciddi bir müşteri istilası olacak. Turizmde çok güzel bir bayram geçirdik. Ayrıca otellerin, buna ihtiyacı vardı ve artık açılış yapmak zorundalar. Böylece kış boyunca kapalı kalan oteller, personel girişini erkene çekmiş oldu ve genel olarak oteller yüzde 100 doluluk oranlarıyla açılış yapmış oldu. Bu gelişmelerin tümü bize güzel bir sezon yaşanacağını gösteriyor. Talepler böyle devam ederse bu sene tüm zamanlar rekorunu kıracağımızı inanıyorum" dedi.