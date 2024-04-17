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Haberler Ekonomi Bayram tatilinde Yunan adalarına akın! 20 bin Türk turist giriş yaptı

Bayram tatilinde Yunan adalarına akın! 20 bin Türk turist giriş yaptı

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlaması ile birlikte 9 günlük bayram tatilinde Rodos, Midilli, Sakız, Samos ve Kos olmak üzere 5 adaya Türk turist akını yaşandı. Adaları bayramda 20 bin Türk turist ziyaret etti.

DHA
Bayram tatilinde Yunan adalarına akın! 20 bin Türk turist giriş yaptı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, Türkiye'den Yunan adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize ile Rodos, Midilli, Sakız, Samos ve Kos olmak üzere 5 adaya, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecinde toplam 20 bin Türk turistin giriş yaptığını söyledi.

Bayram tatilinde Yunan adalarına akın! 20 bin Türk turist giriş yaptı

Türkiye'den Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Samos, Kos ve Rodos adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, 5 adaya, 9 günlük tatil sürecinde toplam 20 bin Türk turistin giriş yaptığını belirtti. Geçen yılki bayram tatiline göre talepte ciddi bir artış olduğunu ifade eden Meriç, "Bu sene Yunanistan adalarına ciddi bir müşteri istilası olacak. Turizmde çok güzel bir bayram geçirdik. Ayrıca otellerin, buna ihtiyacı vardı ve artık açılış yapmak zorundalar. Böylece kış boyunca kapalı kalan oteller, personel girişini erkene çekmiş oldu ve genel olarak oteller yüzde 100 doluluk oranlarıyla açılış yapmış oldu. Bu gelişmelerin tümü bize güzel bir sezon yaşanacağını gösteriyor. Talepler böyle devam ederse bu sene tüm zamanlar rekorunu kıracağımızı inanıyorum" dedi.

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