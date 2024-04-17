Ekonomide yapısal sorunlar çözülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları" ile "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılarak, uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere ABD'ye gitti. IMF ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

ABD'DE KONUŞMA YAPACAK

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen toplantılar, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek. Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak Bakan Şimşek, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı. Şimşek, bugün Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'nda yer alacak. Yarın ise, "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuşması öngörülen Şimşek, programları kapsamında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.

ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK

Bakan Şimşek, ayrıca kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında çok sayıda yabancı yatırımcıyla da bir araya gelecek. ABD'ye gitmeden önce gündeme dair açıklamalar yapan Bakan Şimşek, vatandaşlara seslenerek, "Politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanı'mızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır" ifadelerini kullandı.