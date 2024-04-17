Havalar ısındı fiyatlar düştü

İzmir'de manav ve market tezgahlarında fiyatlar el yakarken, semt pazarlarında ise havaların ısırmasıyla birlikte sebze fiyatları aşağıya inmeye başladı. İki hafta önce 120 lirayı gören Ayşekadın fasulyesi 45-50 liraya düşerken, ıspanak, bezelye, bakla 30-35 liraya kadar indi.

ROKA-MAYDANOZ 5 LİRA

Semt pazarlarında domates 20 ile 35 lira arasında satılırken, baklanın kilosu 30-40 lira arasında değişti. Bir ara 100 lirayı gören çarliston biber 60 liraya, 35 liralık salatalık 20 liraya, 40 liralık ıspanak da 30 liraya indi. Bir demet roka ve maydanoz 5 liradan sunulurken, temizlenmiş enginarın tanesi 25 liradan satıldı. Kabağın kilosu 30 ile 50 lira arasında değişti. Deveci armudunun hal çıkış fiyatı 50 lira olurken, tezgahta 75 liralık etiket taşıdı. Buzhane ürünü golden elmanın fiyatı da 40 liranın altına inmedi. Mevsim meyvesi çileğin kilosu 40-60 lira arasında seyrederken, yerli muzun kilosu 50 lira oldu.

MEYVELERİN FİYATI İNMEDİ

Pazar tezgahlarındaki fiyatları değerlendiren İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, Antalya Hali'nde salatalığın kilosunun 3,5 liraya düştüğünü, nakliye ve diğer giderlerin yansıtılmasından sonra pazar tezgahında 20 liradan satıldığını belirterek, havaların ısınmasıyla üreticinin piyasaya bolca sebze sürdüğünü, dolayısıyla fiyatlarda gerileme görüldüğünü anlattı. Erişen, "Havalar ısındı, piyasaya daha çok mal girdi ve sebze fiyatları düştü. Önümüzdeki dönemde 3 ile 10 lira arasında daha düşüş olabilir. Fakat buzhaneden gelen elma ve armudun yanı sıra çilek fiyatları hala iniş trendine geçmedi ve hala pahalı" dedi.