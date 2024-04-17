Kaçakla mücadeleden Hazine’ye dev gelir

TİCARET Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle yılın ilk 3 ayında yapılan toplam 3 bin 807 ihalede 913 milyon liradan fazla gelir elde edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının 2014 yılından itibaren elektronik ihale yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi. e-İhale yöntemiyle bu kapsamda 1081 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği bilgisi verildi. Açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında yüzde 77, eşya satışlarında yüzde 299 ve hasılatta yüzde 141 artış sağlandığına dikkat çekildi.