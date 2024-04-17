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Haberler Ekonomi Menemen’in oyun köyüne 9 günde 50 bin ziyaretçi

Menemen’in oyun köyüne 9 günde 50 bin ziyaretçi

Birçok aktivitenin bulunduğu tematik çocuk oyun köyü, yoğun ilgi görüyor.

HABER MERKEZİ
Menemen’in oyun köyüne 9 günde 50 bin ziyaretçi

İZMİR Menemen Belediyesince geçtiğimiz ay hizmete sunulan Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyü, İzmirlilerin ve çevre illerdeki çocuklu ailelerin, bayram tatilinde buluşma adresi oldu. Hem eğlendirip hem de öğreten tesisi, tatil boyunca 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

YENİ PROJELER YOLDA

FARKLI yaş gruplarından çocukların kullanımına uygun olacak şekilde aşçılık, pastacılık, bilim, matematik, sıfır atık, moda, enerji evi, müzik, resim, itfaiye, botanik, uçak, kepçe, dev salıncak, trambolin ve akülü araba gibi atölyelerin köy, yoğun ilgi gördü.

Bu ilginin sadece başlangıç olduğunu söyleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "On binlerce misafirimizi ağırlamaktan çok memnunuz. Önümüzdeki dönem bölgemizin en büyük akvaryum parkı, dünyanın en büyük dönme dolabı, içinde plaj da bulunan rekreasyon alanımız, aqua parkımız, eski otogar alanındaki açık hava çarşımız ve daha birçok projemizi hayata geçirdiğimizde, Menemen turizm ve kalkınmadan payını alacak" dedi.

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