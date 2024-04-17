Öğretmen ataması ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını aktardı."Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu" dile getiren sendikaların bulunduğunun anımsatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:



"Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman bütün bu rakamları da açıklayacağız. Net rakamları da açıklayacağız. Biz, ihtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız."



Tekin, konuyla ilgili henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını da belirtti.