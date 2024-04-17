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Haberler Ekonomi Öğretmen ataması ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Öğretmen ataması ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Atamaların ne zaman ve ne kadar olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Tekin, öğretmen atamasına ilişkin kamuoyunda konuşulan rakamların büyük oranda eksik ya da yanlış olduğunu belirterek, yapılacak değerlendirmelerin ardından sayının açıklanacağını bildirdi.

AA
Öğretmen ataması ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında da söyledi zaten. Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım." dedi.

Öğretmen ataması ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını aktardı."Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu" dile getiren sendikaların bulunduğunun anımsatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman bütün bu rakamları da açıklayacağız. Net rakamları da açıklayacağız. Biz, ihtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız."

Tekin, konuyla ilgili henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını da belirtti.

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