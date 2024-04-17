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Haberler Ekonomi Son dakika: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Son dakika: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Asgari ücrete Temmuzda ara zam gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıkan asgari ücrete ilişkin olarak ara zam olup olmayacağına ilişkin beklentilere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" dedi.

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