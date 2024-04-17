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Haberler Ekonomi Tatil için rezervasyon yaptıranlara önemli uyarı

Tatil için rezervasyon yaptıranlara önemli uyarı

HABER MERKEZİ
Tatil için rezervasyon yaptıranlara önemli uyarı
TÜKETİCİ dernekleri, yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyen vatandaşları, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyardı. Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, "Tatil fırsatı' başlığıyla e-posta veya kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunmalı" derken, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç ise, "Rezervasyon yapılacak otel hakkında daha önce konaklamış kişilerin yorumları ve tesisin fotoğrafları gözden geçirilerek fikir sahibi olunabilir" dedi.
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