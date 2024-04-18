Altın ve borsa yeniden yükselişte

Altın ve borsa kısa süreli bir durgunluğun ardından tekrar yükselmeye başladı. Altının gramı, güne yüzde 0,2 değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 503 lira seviyesinde işlem görürken, borsa dün güne yükselişle başladı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerini vurgulayarak, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Analistler, para piyasalarında Powell sonrası, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin haziranda yüzde 15, temmuzda yüzde 42, eylülde ise yüzde 67 ile fiyatlandığını söyledi.