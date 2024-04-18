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Haberler Ekonomi Elektrikli bisiklete küresel talep artıyor

Elektrikli bisiklete küresel talep artıyor

HABER MERKEZİ
Elektrikli bisiklete küresel talep artıyor
Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Cengiz, son yıllarda elektrikli bisikletlere yönelik artan küresel talebe işaret ederek, bu alandaki yatırımların artırılması çağrısında bulundu. Çevre dostu ulaşım aracı olan bisiklete, kullanıcıların ilgisi her geçen gün artıyor. Dağ ve çocuk bisikletleri yoğun ilgi görürken, elektrikli bisikletlerde de yükseliş trendi sürüyor. BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz, World Bicycle Industry Association'ın dünya genelinde 96,4 milyon geleneksel bisiklet, 27 milyon pedal destekli elektrikli bisikletin satıldığını gösterdiğini söyledi. Bisiklet üretiminde ilk üçte Çin, Hindistan ve Avrupa ülkelerinin yer aldığını belirten Cengiz, Türkiye'de ise geçen yıl yaklaşık 1,7 milyon bisiklet üretilirken, e-bisiklet üretiminin 70 bin düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.
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