Kamuda tasarruf tasarısı yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yılmaz, kamuda tasarruf tasarısının yolda olduğunu, konuyu üç ana başlıkta değerlendirdiklerini söyledi. Yılmaz, seçimden önce yaratılan spekülasyonlara da ilişkin, "Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Bu süreçte Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi" dedi.

REFORM ADIMLAR ATILACAK

Seçim sonrası atılacak adımları anlatan Yılmaz, "Seçimsiz bir döneme girdik. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından imkan sunuyor. Üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündemi yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacak" ifadelerini kullandı.

3 ANA MADDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf ile ilgili 15 maddelik tasarruf paketi getirilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız, bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Tasarrufun özü de bir taraftan "önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma". Tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var."