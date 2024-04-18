  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Küçük evlere talep artıyor

Küçük evlere talep artıyor

HABER MERKEZİ
Küçük evlere talep artıyor
İzmir'de satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki artışlar uzun süredir Türkiye'nin gündemini işgal ederken, son zamanlarda az sayıda da olsa tersine göçün başladığı tespit edildi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, günümüzün ekonomik şartları altında zorlu yaşam mücadelesi veren kesimin son zamanlarda köyüne veya ilçesine dönmeye başladığını söyledi. Güleroğlu, "Kirasını ödeyemeyecek duruma düşen insanların, köyü varsa köyüne, yoksa daha ekonomik bir yaşamın olduğu bir yere gitmek istediği doğru. Bu yönde eğilimlerin giderek arttığına tanık oluyoruz" dedi. Sarnıç ve Menemen'de konteyner köylerin kurulduğuna işaret eden Güleroğlu şöyle söyledi: "İnsanlar oralarda daha ucuz kiralar karşılığında oturmaya çalışıyor. 6 bin, 7 bin liraya konteynerler kiraya veriliyor. Kiralık evler boşalıyor ancak kiralık ihtiyacı bitmiyor."
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA