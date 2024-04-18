Küçük evlere talep artıyor

İzmir'de satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki artışlar uzun süredir Türkiye'nin gündemini işgal ederken, son zamanlarda az sayıda da olsa tersine göçün başladığı tespit edildi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, günümüzün ekonomik şartları altında zorlu yaşam mücadelesi veren kesimin son zamanlarda köyüne veya ilçesine dönmeye başladığını söyledi. Güleroğlu, "Kirasını ödeyemeyecek duruma düşen insanların, köyü varsa köyüne, yoksa daha ekonomik bir yaşamın olduğu bir yere gitmek istediği doğru. Bu yönde eğilimlerin giderek arttığına tanık oluyoruz" dedi. Sarnıç ve Menemen'de konteyner köylerin kurulduğuna işaret eden Güleroğlu şöyle söyledi: "İnsanlar oralarda daha ucuz kiralar karşılığında oturmaya çalışıyor. 6 bin, 7 bin liraya konteynerler kiraya veriliyor. Kiralık evler boşalıyor ancak kiralık ihtiyacı bitmiyor."