Marble İzmir 29. kez kapılarını açtı

İzmir'de düzenlenen doğal taş sektörünün küresel buluşması Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, dün düzenlenen törenle Gaziemir'deki Fuar İzmir'de 29. kez kapılarını açtı.17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek fuara toplam bin 14 firma katılırken, 100 bine yakın ziyaretçi ağırlanması da bekleniyor. Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın sadece doğal taş değil aynı zamanda teknolojilerin de fuarı olduğuna dikkat çekmek, İzmir ve Türkiye için çok önemli bir prestije sahip olduğunu belirtmek istediğini aktardı. Fuara katılan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu ve Ege İhracatçılar Birliği Koordinatörü Jak Eskinazi de açılışta konuşma yaparak fuarın güzel geçmesini diledi.

'CAZİBESİ ARTIRILMALI'

İzmir Valisi Süleyman Elban da fuarın her geçen gün büyüdüğünü söyleyerek sektöre hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Vali Elban, "Sektörde taşın cazibesini artıracak bilimsel, tasarımlar gibi ciddi çalışmalar yapılırsa sektör kendisini ispatlar. Kendini tehdit eden rakip sektörler karşısında anca ayakta kalabilecektir" şeklinde konuştu.