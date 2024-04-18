Mesleki eğitime dijital erişim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kapsamda mesleki ve teknik liseler başta olmak üzere mesleki eğitim kurslarıyla da çok sayıda gencin meslek sahibi olabilmesi için imkân sunuyor. 1 milyondan fazla gencin meslek öğrendiği mesleki eğitim merkezlerinde 38 alan, 192 dalda çok sayıda program üzerine kalfalık ve ustalık eğitimi veriliyor.

TEORİK SINAVLAR OLACAK

MEB Mesleki Eğitim ve Genel Müdürlüğü, mesleki eğitim programlarına erişimi artırmak için uzaktan öğrenme materyalleri hazırladı. Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik teorik sınavları için hazırlanan uzaktan öğrenme materyallerinde, alan ve dallarla ilgili ders notları, örnek sorular, beceri sınav kriterleri ve meslek dalları kronolojisi yer alıyor.