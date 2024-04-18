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Haberler Ekonomi ‘Orta vadeli planımız başarılı oldu’

‘Orta vadeli planımız başarılı oldu’

HABER MERKEZİ
‘Orta vadeli planımız başarılı oldu’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında, "Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olaMehmet Şimşek cak" ifadelerini kullandı.
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