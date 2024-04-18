Savunma sanayimiz büyümeyi sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi ihracatında artış ivmesinin süreceğini belirterek, "Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık ancak 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene daha büyük rakamlarla dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi. Prof. Dr. Haluk Görgün ise savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Ana ve alt yüklenici firmalarımızdan KOBİ'lere, üniversitelerden AR-GE merkezlerimize kadar büyük bir ekosistem, savunma sanayimizin büyümesi ve gelişmesinde en önemli aktörlerdir" şeklinde konuştu.