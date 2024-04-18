Tirelli markasıyla Avrupa’yı giydiriyor

İzmir Tireli iş insanı Faik Afyonlu, kurduğu 'Tirelli' markasıyla Avrupa'nın en ünlü isimlerine satış yaparak adını duyurdu. Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande'nin müşterileri arasında yer aldığını söyleyen Afyonlu, 24 yıllık öyküsünü Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Fatih Şendil'e anlattı.

'KULLAN AT MANTIĞI'

Faik Afyonlu, 24 yıl önce yakalandığı amansız kanser hastalığına kadar, İzmir'in en büyük tente ve güneşlik koruma firması olan Monte Carlo firmasının sahibiyken ani bir kararla, Fransa'nın Nice kentinde yerleşti. Kısa sürede Tirelli markasını yaratarak dünya sosyetesine imzasını attı ve ürettiği ayakkabılar 1400 ile 3000 Euro arasında satılıyor. Faik Afyonlu, "Ben Tire'de huzur buluyorum. Yıllar önce İspanya'dan getirttiğim 300 adet zeytin fidanı dikmiştim başkasına devredilmiş. Şimdi o araziyi satın alarak içine bir anıt diktirip, üzerine de 'Gökyüzü çadırımız, güneş bayrağımız' yazdırmak istiyorum" dedi. Üretimin artık Avrupa'dan doğuya doğru kaydığını belirten Afyonlu, aynı zamanda "Avrupa'yı giydiren Türk" olarak da biliniyor. Faik Afyonlu, "Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande müşterilerimiz arasında yer alıyor. Toplumlar hızla ve büyük ölçekte tüketiyor. Al kullan ve at mantığı gelişmiş durumda" dedi. Avrupa'nın hızla yaşlandığına da dikkat çeken Faik Afyonlu, şöyle söyledi: "Avrupa, yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöküyor. Kararlılıkla yürürsek 10 yıl içinde Avrupa'nın ekonomide en büyük ikinci gücü olacağız Türkiye'nin önünde müthiş fırsatlar var."