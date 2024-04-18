Ulusal Vefa Programı kadınlara ekmek kapısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlı vatandaşlara yönelik başlattığı "Vefa Projesi" dalga dalga büyüyerek tüm Türkiye'de vefa seferberliğine dönüştü. Şimdiye kadar 128 bin vatandaşın yararlandığı projenin bütçesi 2,8 milyar liraya yükseltildi. Yaşlılara gönüllü evlat olan vefalı eller, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlı ve engellilerin evini temizliyor, yemek ihtiyacını karşılıyor, pazar alışverişini yapıyor. Bakanlık, 81 ilde yürüttüğü program kapsamında 2023'te 1,6 milyar lira kaynak aktarırken bu sene bu miktarı 2,8 milyar liraya yükseltti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal hizmet modellerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.