Aurora similasyonuyla Mars’a uçuş eğitimi başladı

Dünyadaki iki uzay kampından biri olan Uzay Kampı Türkiye, güvenli ve yeşil bina konseptiyle yenilenen tesisinin ve NASA'nın 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı uçuşlarda kullanacağı Aurora Uzay Aracı ile güçlendirilmiş yeni eğitim programının açılışını gerçekleştirdi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Uzay Kampının Türkiye'nin uzay çalışmalarına ufuk kazandırdığını belirterek, şunları söyledi: "Atatürk'ün 100 yıl önce çizdiği 'istikbal göklerdedir' vizyonunu yaşatan bi kampın oluşması değerli. Gençler, Türkiye'nin ilk ve tek gezegenler arası uçuş simülasyonuyla NASA'nın 2030'lu yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı Mars görevlerinin simülasyonlarını deneyimleme fırsatı bulacaklar."