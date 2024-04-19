Bakanlıktan kadına şiddet araştırması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması"nın üçüncüsünü gerçekleştirecek. Türkiye genelinde yürütülecek saha araştırması kapsamında toplanacak veriler ise yapay zekâyla oluşturulacak "veri ambarında" işlenecek. Öte yandan şiddet mağdurları için psikososyal destek modeli hazırlanarak daha sistematik psikolojik müdahaleler uygulanabilecek. Böylece Türkiye'nin kadına yönelik şiddete ilişkin mevcut sosyodemografik durumu raporlanacak. Araştırma kapsamında kadına yönelik şiddet alanındaki politika ve hizmetlere temel oluşturacak bilimsel kanıtlar elde edilecek.