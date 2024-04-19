Fuarın ilgi odağı çelik masalar

İzmir'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na; Bursalı girişimci tarafından yapılan depreme dayanıklı çelik masa damga vurdu. Deprem anında çelik gövdesi ile kafes görevi yapacak masa için dünyanın birçok ülkesinden talep geliyor. Mermer sektöründen profesyoneller bir araya gelirken; Bursalı Balyoz Madencilik şirketi de fuarda yerini aldı. Balyoz Madencilik şirketinin kurduğu stantta en çok dikkat çeken ürün, deprem esnasında koruyucu kapan özelliğine sahip çok amaçlı masa oldu. Balyoz Madencilik şirketi sahibi Serdar Özkan, "Çelikten yapılan bir deprem masasıdır. Komple sökülüp takılabilen özelliğe sahip ve patenti tarafımıza ait. İzmir bir deprem bölgesi. Türkiye çapında da biz bu masayı tanıtarak, bir kişinin dahi depremde eğer burnu kanamadan çıkmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize diyoruz" diye konuştu.