Gelir beyannamesini binlerce kişi vermedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini belirterek, ceza ödememeleri için 'pişmanlık' hükmünden yararlanmaya davet etti. Bakan Şimşek, "2023'te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz Gelir Vergisi beyannamesi verdi. Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik" dedi.